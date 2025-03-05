Прекращение поддержки США: что ждет Украину на линии фронта — военный ответил

Лиам Коллинз объяснил, почему ВСУ так зависимы от поставок оружия США и что будет критически важным в случае его прекращения.

Остановка помощи США может значительно изменить ситуацию на линии фронта Украины.

Такое мнение высказал доктор Лиам Коллинз – старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа, прослуживший в армии США 27 лет, в 2016-2018 годах работавший исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине в комментарии журналистке ТСН.ua Кристине Зеленюк.

"Эффект на линии фронта будет значительным. Украинцы всегда демонстрировали, что у них есть воля, но они сражаются против армии, которую многие считают второй или третьей по мощи в мире, поэтому им абсолютно необходима оборонная поддержка, так как они не могут производить так много внутри страны", — рассказал он.

По его словам, США поставляют украинцам оружие и боеприпасы широкого спектра, включая вертолеты, беспилотные летательные аппараты, противотанковые системы Javelin, бронетранспортеры, танки, HIMARS, сотни тысяч минометных и артиллерийских снарядов, системы противовоздушной обороны Patriot и переносные системы ПВО.

"Дело не столько в том, что каждая отдельная система или оружие критически важно — военным всегда приходится сталкиваться с дефицитом в одной области, компенсируя его в другой, — но в совокупности этого будет значительно меньше, так как им (ВСУ — ред.) не хватит почти всего", — добавил он.

Коллинз считает, что позиция США по прекращению помощи Украине может быть временным шагом Трампа.

"Однако неизвестно, является ли это долгосрочной позицией США, или это просто торговля Трампа — заставить Украину заключить соглашение о прекращении огня, которого она не хочет, и/или заставить европейские страны увеличить свою поддержку Украины. Европа имеет огромный потенциал, поэтому европейские страны могут компенсировать некоторую, но не всю нехватку, если захотят", — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что линии фронта в Украине не грозит неизбежный коллапс из-за приостановки военной помощи от США, но последствия паузы со временем станут более острыми.

Также мы писали о том, что после того, как США объявили о приостановлении помощи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министру обороны Рустему Умерову и другим чиновникам получить точную информацию о военных поставках.