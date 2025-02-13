Прекращение войны в Украине на выгодных условиях для России: в ISW объяснили последствия

Служба оборонной разведки Дании (DDIS) оценила, что Россия может иметь возможность начать полномасштабную войну против НАТО в течение следующих 5 лет. Это согласуется с оценками Института изучения войны (ISW) относительно усилий России по реструктуризации и подготовке своей армии и общества к предстоящему конфликту с НАТО в средне- и долгосрочной перспективе.

Об этом пишет ISW.

11 февраля DDIS опубликовала рассекреченную оценку разведки, в которой подробно описывается растущая российская угроза Дании и членам НАТО. В оценке разведки отмечается, что Россия возобновляет свою армию для борьбы с НАТО на равных посредством финансовой и материальной поддержки Китайской Народной Республики (КНР), Северной Кореи и Ирана. В оценке разведки говорится, что готовность России рисковать войной с НАТО может возрасти, если европейские страны одновременно не будут наращивать свой военный потенциал в ответ на усилия России по наращиванию потенциала.

"Британский международный институт стратегических исследований (IISS) 12 февраля сообщил, что Европа потратила на оборону 457 миллиардов долларов в 2024 году, а сама Россия в прошлом году потратила на оборону 462 миллиарда долларов. В оценке разведывательных данных DDIS отмечается, что Россия еще не решила начать полномасштабную политики.

В Институте отмечают, что Россия избегает действий, которые могут спровоцировать статью 5 НАТО – обязательства по взаимной самообороне – но может пойти на больший риск, если почувствует изменение баланса сил в свою пользу. В оценке DDIS утверждается, что если Россия сочтет НАТО ослабленным в военном или политическом плане, она может охотнее атаковать европейского члена НАТО, особенно если Россия сомневается в военной поддержке США.

"Разведка предупреждает, что прекращение или замораживание войны в Украине на выгодных для России условиях высвободит значительные российские военные ресурсы для их участия в другом будущем конфликте обычных ситуаций, что соответствует давней оценке ISW. угрожать странам НАТО в Балтийском регионе и быть готовой к широкомасштабной войне в Европе, если НАТО не перевооружится такими же темпами, как Россия, через 5 лет», – констатировали специалисты.

По оценкам ISW оценивало, что усилия России по реструктуризации российской армии, возрождение Московского и Ленинградского военных округов и создание долгосрочных механизмов милитаризации и радикализации российского общества против западных идеалов и ценностей свидетельствуют о том, что Россия готовится к предстоящему конфликту с НАТО.

Ранее в Институте писали о том, что Россия в войне против Украины применяет новые собственные технологические разработки. Эти инновации страна-агрессор начала использовать и против стран-членов НАТО.

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