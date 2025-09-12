Прекращение войны в Украине: почему мировые лидеры заговорили о затяжном конфликте

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Оптимистические прогнозы о скором завершении войны в Украине уступили место суровой реальности.

Мировые политики, военные и аналитики все чаще заявляют о затяжном характере вооруженного конфликта между двумя странами.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

В Европе делают неутешительные прогнозы

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что война в Украине может затянуться еще на два года, пишет испанское издание El Pais. По ее словам, конфликт зашел в тупик, а недавние события, такие как нападение на Польшу, свидетельствуют о росте агрессивности России.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц прогнозирует, что война в Украине может длиться еще «много месяцев» и к этому следует быть готовыми, передает Le Figaro.

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

По его словам, союзники Киева остаются решительными и готовы в дальнейшем оказывать помощь, а сохранение этой «коалиции» является приоритетом для Германии и Франции.

Между тем в Международном валютном фонде (МВФ) опасаются, что Украине может быть сложно удовлетворить растущие военные потребности.

Реклама

По оценкам МВФ, война в Украине может продолжаться дольше, чем ожидалось. Поэтому Фонд готовит новую программу, которая отражает увеличение финансовых потребностей страны.

По данным Bloomberg, общая сумма необходимой помощи может быть на $10-20 млрд больше, чем ожидает Киев.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что война в Украине, вероятно, не закончится до конца 2025 года.

Он не видит реальных решений для завершения конфликта в ближайшее время. Таяни подчеркнул, что Россия не победила, поскольку не достигла цели завоевать Украину, а решение о будущем оккупированных территорий должна принимать сама Украина.

Реклама

Что говорят в разведке и военные

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью «Новини.LIVE» сделал оптимистический прогноз. По его словам, война в Украине может закончиться до конца 2025 года, однако для этого должны совпасть ряд ключевых факторов.

Он отметил, что главную роль играют усиленное давление на Россию, увеличение поддержки Украины со стороны партнеров и эффективная санкционная политика.

«Может ли война закончиться в этом году? Может. Но для этого должно совпасть много факторов: усиление давления на государство-агрессора, рост оборонной, экономической и другой помощи Украине, более жесткая санкционная политика партнеров», — подчеркнул представитель украинской разведки.

В то же время Юсов подчеркнул, что ключевым остается героизм украинских Сил обороны, профессионализм дипломатов и выносливость всего общества. Украина со своей стороны делает все возможное для достижения справедливого мира.

Реклама

При этом генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос также считает, что войну в Украине можно завершить до конца 2025 года, но только при условии решительных действий США.

Он подчеркнул, что для этого необходимо ввести жесткие санкции против российской экономики и прекратить двустороннюю торговлю с РФ.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос / © Право на владу

По его словам, сейчас Путин продолжает свою тактику постепенного захвата территорий и эта ситуация изменится только после перехода от слов к реальным действиям.

Другого мнения придерживается начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий. Он считает, что завершения войны не следует ожидать в ближайшее время.

Реклама

По его мнению, конфликт продлится еще не менее двух лет, и это требует от общества и власти усиленной подготовки. Швыдкий также прогнозирует возвращение части молодежи из Европы, что может помочь в решении кадрового вопроса в армии.

Он подчеркнул, что бригады не могут самостоятельно набирать людей, но через рекрутинговые центры можно гарантированно попасть в любые подразделения, такие как БпЛА или обеспечения.

Позиция США

Президент США Дональд Трамп недавно сделал заявление о прекращении войны в Украине. По его словам, ситуация «удивительная», так как стремление обеих сторон конфликта к миру постоянно меняется.

«Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать — Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел — не хотел Путин. Теперь Зеленский хочет это сделать, а Путин — под вопросом», — сказал Трамп.

Реклама

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В то же время он подчеркнул, что в любом случае решение будет принято.

Ранее Трамп заявлял, что война в Украине оказалась для него «наиболее сложной» миротворческой задачей.

Тогда американский лидер отмечал, что продолжительность вооруженного конфликта зависит от личных отношений между лидерами Украины и России.

«Существует много ненависти между ним (Путиным — Ред.) и Зеленским, как вы знаете, много ненависти. Это много плохой крови и много, много пролитой крови», — заявил Дональд Трамп, подчеркнув сложность мирных переговоров.

Реклама

По словам Трампа, пролитая кровь и ненависть чрезвычайно усложняют завершение войны.

Между тем издание El País отмечает, что реакция Трампа на атаку российских дронов на Польшу была сомнительной.

Медиа считает, что президент США проявил нерешительность, ограничившись постами в соцсетях.

Его молчание и нежелание оказывать давление на агрессора издание рассматривает как слабость, которая подпитывает конфликт.

Реклама

Хаос, характерный для стиля Трампа, теперь рушит международные позиции США. На фоне этого кризиса Европа понимает необходимость ускорить формирование совместной внешней политики и собственной системы обороны.

Кремль настроен на длительную войну

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова продолжать войну, несмотря на «мирные» заявления и намеки на возможное урегулирование.

По его словам, Россия якобы стремится достичь своих целей мирным путем, но поскольку такой возможности нет, «спецоперация» будет продолжаться.

Спикер Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

Это циничное утверждение прозвучало на фоне упоминаний Пескова о «свете в конце тоннеля» относительно завершения конфликта.

Реклама

«В украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, но сроки завершения конфликта в Украине сейчас нельзя загадывать», — нагло добавил Песков.

При этом заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин назвал ультиматумы, которые выдвигает Кремль к Украине относительно завершения войны.

Он повторил нарративы главы РФ Владимира Путина по устранению «первопричин конфликта» и выполнению требований Кремля — отсутствие ядерного статуса, нейтральность и отказ от вступления в какой-либо военный блок.

При каком условии Россия перестанет воевать в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российское вторжение может быть прекращено только тогда, когда агрессор исчерпает свои ресурсы. Такую позицию он озвучил во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Реклама

Зеленский подчеркнул, что главная цель Кремля — оккупировать всю территорию Украины. По его словам, Путин не остановит машину войны, если его не заставить фундаментально изменить личные цели.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Он так раскрутил машину войны, что просто не сможет ее остановить, если не заставить его изменить цели фундаментально. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится горючее», — отметил украинский лидер.

Также он подчеркнул, что необходимо сильное давление на Россию, чтобы цели Кремля изменились.

«Нужно действительно сильное давление, чтобы вместо цели оккупировать Украину или любую другую страну у Путина была цель сохранить свою систему, свою экономику», — сказал Зеленский.

Реклама

Такого же мнения придерживается и военный аналитик Иван Ступак. Он отметил, что Владимир Путин получает искаженную информацию о реальном положении дел на фронте и в экономике.

По его словам, в диктаторских режимах существует практика скрывать негативные отчеты или представлять их в выгодном свете, чтобы избежать гнева руководителя.

Таким образом даже серьезные проблемы, такие как потери или экономическое замедление, Путину представляют как незначительные. Любые неудачи обычно объясняют вмешательством Запада, а не собственными ошибками.

Эксперт также отметил, что российская экономика серьезно замедляется, и про этот факт, возможно, доложили Путину.

Реклама

По словам Ступака, проблемы в экономике могут впоследствии вынудить Кремль снизить интенсивность войны, но пока этого не происходит.

Пять сценариев окончания войны в Украине от CNN

Издание CNN назвало пять возможных вариантов прекращения огня в Украине.

Первый сценарий — Россия соглашается на прекращение огня. Журналисты считают, что Путин не согласится на такой шаг, поскольку его войска имеют успехи на фронте, а Кремль превращает их в стратегические преимущества. Даже угрозы вторичными санкциями против Китая и Индии вряд ли заставят Россию изменить свои военные планы.

Второй сценарий — дальнейшие переговоры и заморозка линии фронта.

Реклама

Третий сценарий — продвижение армии РФ на фронте, падение российской экономики и присутствие иностранных войск в Украине.

Четвертый сценарий — катастрофа для Украины и НАТО из-за отступления Трампа, угроза для Киева и усиленное наступление на фронте.

Последствия российской атаки на Украину / © Associated Press

В случае такого сценария военный кризис в Украине грозит перерасти в политическую катастрофу из-за наступления российских войск и нехватки ресурсов для обороны. Европа рассматривает угрозу со стороны России, но не готова вступить в войну на территории Украины.

Отсутствие единого ответа от НАТО и недостаточный политический мандат европейских лидеров приводят к выводу, что суверенная Украина оказывается под угрозой исчезновения.

Реклама

Пятый сценарий — повторение советской войны в Афганистане.

Согласно этому сценарию, у России будут огромные потери среди солдат ради незначительных территорий. Санкции ослабляют ее союзы с Китаем и Индией, финансовые резервы Кремля истощены, а среди элиты растет недовольство из-за отсутствия дипломатии.

После промежуточных выборов США ожидаемо вернутся к жесткой политике в отношении Москвы. Такие стратегические ошибки, подобные советской авантюре в Афганистане, уже приводили к кризисам в Кремле, как, например, восстание Пригожина.

При этом CNN отмечает, что ни один из вариантов не является выгодным для Украины.

Реклама

Ранее украинский журналист Виталий Портников рассказал, почему Запад боится Путина. По его словам, страх перед Россией в странах НАТО стал главным козырем российского президента и доминирует над инстинктом самосохранения большинства европейцев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.