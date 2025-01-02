Прекратит ли Путин войну 2025 года: экс-советник Трампа оценил ситуацию

Президент Российской Федерации Владимир Путин отдает себе отчет, что экономика его страны в очень плохом состоянии, поэтому он должен быть заинтересован в прекращении боевых действий уже в 2025 году. Но пока он будет хозяином Кремля, Россия будет представлять угрозу для стран Запада.

Об этом сказал экс-советник Трампа по Украине Курт Волкер в интервью LIGAnet.

По его словам, способность избранного президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине в течение нескольких месяцев вполне реалистична.

Что заставит Путина остановить войну

"Главная причина в том, что Путин знает, что его экономика в очень плохом состоянии. У них инфляция более 30 процентов, процентные ставки превышают 21 процент, у них дефицит рабочей силы, дефицит государственного бюджета и они сжигают резервы. Если цены на нефть и газ снизятся, у них будет еще меньше денег в обращении”, – объяснил свое предположение Курт Волкер.

Экс-советник Трампа также отметил, что Кремль избегает призыва в армию за мобилизацией, но при этом оккупанты ежедневно теряют на фронте 1-1,5 тысячи солдат.

“Я думаю, что Путин это знает, он просто пытается выглядеть крутым сейчас, чтобы потом подготовить себя к будущему урегулированию. Но я считаю, что Путину нужно прекратить боевые действия уже сейчас, и я оптимистично настроен, что это произойдет в 2025 году”, — заявил он.

При этом Курт Волкер считает, что пока хозяином Кремля будет Путин от России будет исходить угроза.

"Мы будем терпеть это, пока Путин жив, потому что он будет продолжать делать это [угрожать странам Запада] и дальше, поэтому нам придется с этим смириться", — сказал он.

Как Запад может противодействовать агрессии Кремля

Американский эксперт называет возможным противодействием агрессии Кремля усиление противовоздушной обороны территории НАТО и распространение ее на Западную Украину.

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"Нет никакого оправдания потому, что российские ракеты и беспилотники могут просто прилетать и все уничтожать. То же в Черном море, надо его очистить — мы должны убрать мины, мы должны иметь свободную навигацию. Я думаю, мы будем двигаться в этом направлении, администрация Байдена боялась, они всегда думали о возможной эскалации в Россию. Я думаю, с уходом Байдена этот страх эскалации, связанный с обычными делами, вероятно уменьшится”, — предположил он.

Курт Волкер считает, что страны Запада уже ведут себя смелее по отношению к Путину, о чем свидетельствуют, в частности, разговоры о возможности введения европейских сил НАТО в Украину для непосредственной помощи Украине.

"Это будет выдающимся событием, если это будет сделано. Мы слышим разговоры о том, когда и как провести Украину в НАТО, потому что все знают, что это единственное, что остановит Путина”, — подчеркнул он.

При этом экс-советник Трампа отметил, что должен существовать баланс между тем, чтобы демонстрировать силу и пытаться избегать эскалации, которая может привести к еще большему конфликту.

“Эта напряженность даже при президенте Трампе все равно должна быть сбалансированной. Ею нужно будет управлять. Но мне кажется, что сейчас НАТО уже понимает, что ему нужно укреплять свои позиции”, - подытожил Курт Волкер.

Напомним, 22 декабря Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным, ведь тот ранее говорил, что хочет встретиться с ним "как можно скорее".

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