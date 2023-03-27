Прекратит ли Россия войну с приходом "преемника" Путина — Подоляк рассказал о будущих сценариях

Михаил Подоляк рассказал, что будет происходить в России, если элитам удастся привести к власти замену Путину.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что с рациональной точки зрения оптимальным сценарием для Украины был бы тотальный проигрыш России в войне и свержение нынешней российской государственности. Однако он проанализировал, что может измениться в Российские Федерации с приходом к власти "преемника" Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Там начнутся внутриэлитные разборки, произойдет спонтанная революция, и вся эта элита будет так или иначе зачищена. Россия будет переживать целый ряд каскадных революций, бунтов, пока не сформирует какое-то слабое подобие демократии. Тотальное поражение в военном плане действительно привело бы к тектоническому изменению политической архитектуры России. С эмоциональной точки зрения любой вариант, при котором Россия буквально завтра забирает свои войска добровольно и идет на границы 1991 года для нас приемлем, потому что это резко минимизирует наши потери, ведь война – это жертвы, и с нашей стороны, в том числе", — объяснил он.

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По словам Подоляка, для Украины любой сценарий приемлем. Любой из этих раскладов приведет к тому, что нынешняя элита в таком виде существовать не будет – как только война закончится на границах 1991 года, внутри России начнется процесс обновления.

Советник руководителя Офиса президента также отметил, что "новая элита" в России пойдет на разглашение части военных преступников, и именно – исполнителей высшего звена, авторов войны, чтобы восстановить свои позиции на глобальном рынке.

"Часть из этих авторов просто исчезнет, либо физически в рамках внутренних разборок, чтобы было меньше свидетельств; либо они смогут куда-то испариться, поменяв внешность, документы. Далее эта же Россия подпишет некоторые экономические программы восстановления Украины, те же рекреационные выплаты, расписанные на определенный промежуток времени. И, безусловно, мы будем поднимать вопросы, касающиеся зоны как трансграничной демилитаризации, так и в целом демилитаризации России, поскольку нельзя иметь в регионе страну, имеющую такие шовинистические агрессивные настроения", — отметил он.

Михаил Подоляк также отметил, что нужно будет поднимать вопрос о том, что для России единоличный контроль над собственным ядерным арсеналом – это очень опасная история, ведь сегодня Россия, как единственный оставшийся у нее аргумент, использует тему ядерного шантажа.

Кто может заменить диктатора Путина: мнения экспертов

Руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев считает, что следующим главой России станет оппозиционер Алексей Навальный. Несмотря на то, что сначала кремлевские элиты рассматривали кандидатуру нынешнего премьера Михаила Мишустина.

Британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Путина отстранит от власти ближайшее оцепление, народного восстания не будет.

Политолог Джейсон Джей Смарт считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у президента Владимира Путина.

В ГУР Украины отметили, что после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Путина, настроения в Кремле стали мрачнее. Теперь там уже ищут преемника российскому диктатору, но сам Путин в этом не участвует.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что к власти после Владимира Путина придет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун считает, что одним из реальных кандидатов на роль нового главы Кремля является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – сын ближайшего соратника Путина, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

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