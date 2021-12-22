Прекратите ложную риторику: в США ответили на упреки Шойгу о химоружии на Донбассе

Прекратите ложную риторику: в США ответили на упреки Шойгу о химоружии на Донбассе

Заявления российского министра называют ложью.

Соединенные Шаты ответили на российские упреки по поводу провокаций с химическим оружием на Донбассе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 декабря.

"Заявления министра Шойгу абсолютно ложны", заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби. В Пентагоне такие заявления назвали ложью.

Между тем, в Государственном департаменте США призвали Москву прекратить употреблять фальшивую риторику. Там напомнили, что за эскалацию напряжения на Донбассе отвечают не Украина или Соединенные Штаты, а именно Россия и ее представители.

"Мы призываем Россию прекратить использовать неправдивую, разжигательную риторику и предпринять значимые шаги для деэскалации напряженности, чтобы создать положительную атмосферу для дискуссий", — написал представитель Дердждепа Нед Прайс в твиттере.

США ответили на российские упреки по поводу провокаций с химическим оружием на Донбассе | Новости мира

Напомним, накануне российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных наемников завезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию. Речь идет, якобы, о городах Авдеевке и Красном Лимане.

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