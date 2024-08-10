"Прекратите огонь": Портников предположил реакцию Глобального Юга на операцию в Курской области

Страны Глобального Юга получили "лишний аргумент в пользу китайского подхода" в отношении российско-украинской войны после начала операции ВСУ в Курской области и потери Россией контроля над определенной частью ее территории.

Такую мысль высказал журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

"Они прекрасно понимают, что это слабость. И по большому счету это отвечает их представлению о том, что лучший выход из этой ситуации — прекращение огня и разведение войск. Украинский рейд на Курщину еще раз убеждает страны Глобального Юга в правильности их подхода, что вопрос не в территориальной целостности, а в прекращении огня", – отметил Портников.

Он добавил, что определенные территориальные претензии есть не только у России или Украины, но и у большинства стран. В частности, территориальные споры есть между Китаем и Индией, Пакистаном и Индией, Китаем и Филиппинами – и этот список можно продолжать. В мире есть и территории, на которые претендуют сразу несколько стран. Поэтому в таких ситуациях нужно искать политическое решение проблемы.

По словам Портникова, с точки зрения стран Глобального Юга "все понятно": украинские войска находятся на территории Курской области, являющейся территорией РФ, а российские войска оккупировали территории четырех украинских областей и Крыма, которые мир признает частью Украины.

"Что делать? Конечно, прекратить огонь и начать переговоры. Это лишний аргумент в пользу китайского подхода. Россиянам могут теперь говорить: "Вот видите, мы говорили вам, что нужно прекратить огонь и начать диалог, а вы не соглашались". Теперь уже на вашей территории война. Мы признаем вашу территориальную целостность, как и территориальную целостность Украины. Но что с этим делать? Как этому помешать? Никак. Надо прекратить огонь. Они именно в такой плоскости будут высказываться", – подытожил журналист.

Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны. Киев, таким образом, может готовить основу для потенциальных переговоров.

Читайте также: