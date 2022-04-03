"Прекратите выставлять себя дураками": Зеленский резко ответил нардепам, которые хотят изменить Гимн Украины

Президент подчеркнул, что он не подпишет законопроект об изменении Гимна Украины.

На сайте Верховной Рады появился законопроект изменить Государственный гимн Украины. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к авторам этого законопроекта и призвал не тратить время на подобное.

Об этом глава государства сообщил в новом обращении к украинцам.

"Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые совершенно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что придумали менять национальный гимн. У меня вопрос к этим лицам: а что вы в своем жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право изменять слова гимна ? Вы что — выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? – обратился к нардепам глава государства.

Зеленский подчеркнул, что он не подпишет законопроект об изменении Гимна Украины, и призвал "успокойте эмоции" и не тратить важное время на подобные инициативы.

Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений, стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-нибудь поймете. И даже если случайно за что-то подобное проголосуют, все равно моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время", — подчеркнул украинский президент.

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