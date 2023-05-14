Прелюдия к контрнаступлению: у Зеленского прокомментировали успехи ВСУ в Бахмуте

Украинская армия перехватила инициативу на Бахмутском направлении, но тяжелые и продолжительные бои еще впереди.

Успешные действия украинских военных подразделений в Бахмуте только прелюдия к контрнаступлению ВСУ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию BILD.

"Украина взяла инициативу, но это не значит, что завтра будет освобожден Бахмут, а только то, что будут продолжаться тяжелые бои и продолжится уничтожение боеспособности России", — отметил он.

Подоляк назвал ситуацию в Бахмуте "прелюдией к контрнаступлению".

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"Это дверь, которая открывает Украине возможность для успешного контрнаступления", — пояснил он.

Советник главы ОП отметил, что украинское контрнаступление не будет мгновенным, оно не начнется внезапно и не закончится за один день.

"Это [контрнаступление ВСУ] множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже проводятся", — подчеркнул Михаил Подоляк, заметив, что к таким действиям, в частности, относится интенсивный обстрел российского тыла, снижающий возможности армии РФ, и локальные продвижения в разных частях Донецкой области.

Напомним, украинские военные недавними контрнаступательными действиями освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.

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