Прелюдия к контрнаступлению: у Зеленского прокомментировали успехи ВСУ в Бахмуте

Украинская армия перехватила инициативу на Бахмутском направлении, но тяжелые и продолжительные бои еще впереди.
Успешные действия украинских военных подразделений в Бахмуте только прелюдия к контрнаступлению ВСУ.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию BILD.
"Украина взяла инициативу, но это не значит, что завтра будет освобожден Бахмут, а только то, что будут продолжаться тяжелые бои и продолжится уничтожение боеспособности России", — отметил он.
Подоляк назвал ситуацию в Бахмуте "прелюдией к контрнаступлению".
"Это дверь, которая открывает Украине возможность для успешного контрнаступления", — пояснил он.
Советник главы ОП отметил, что украинское контрнаступление не будет мгновенным, оно не начнется внезапно и не закончится за один день.
"Это [контрнаступление ВСУ] множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже проводятся", — подчеркнул Михаил Подоляк, заметив, что к таким действиям, в частности, относится интенсивный обстрел российского тыла, снижающий возможности армии РФ, и локальные продвижения в разных частях Донецкой области.
Напомним, украинские военные недавними контрнаступательными действиями освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.
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