Премьер Албании сделал громкое заявление о помощи Украине и упрекнул Запад

Премьер-министр Албании отметил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС.

Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений помощи.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в страну, сообщает Euractiv.

Рама добавил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это перед лицом общего врага Владимира Путина : «Настолько же, насколько мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нас. Почему? Прежде всего, для того, что самое дорогое для вас — безопасность”.

Зеленский прибыл в Тирану на саммит Украина-Юго-Восточная Европа, который состоится в среду (28 февраля), а на следующий день состоится саммит лидеров ЕС-Западные Балканы, на котором, как ожидается, основное внимание будет уделено новому Плану роста и стабильности ЕС.

"Каждый должен выполнить свои обязательства"

Переговоры по Украине в Албании являются последними в ряде переговоров, организованных в таких европейских странах, как Мальта, Франция и Швейцария.

Отвечая на вопрос, который может предложить Тирана на фоне усталости от Украины, проблем с достижением консенсуса на уровне ЕС по финансированию, невыполнении обязательств по поставке боеприпасов, нерешительности в отношении некоторых форм военной поддержки, а также различных вето и задержек, Рама призвал Мероприятие ответить за текущее положение дел.

“Если посмотреть на наши страны, то Черногория, Северная Македония, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, полностью солидарные с Украиной, скажут что-то большим и богатым ребятам. Их обещания есть, их интерес есть, но я не уверен, что оправдание всех этих задержек и ограничений может выдержать дольше”, — сказал Рама в интервью.

"Каждый должен выполнить свои обязательства", — добавил он.

Премьер-министр Албании сказал, что он не верит, что саммит и привлечение региона изменят темп развития событий для всего демократического сообщества, но он не будет недооценивать вклад и влияние, которое они могут оказать.

"Мы делаем свою работу", — отметил он.

В саммите примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии, хотя премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не будет присутствовать, отправив "представителя на низком дипломатическом уровне", сообщает Euronews.

Потребность в расширении и общий враг никуда не деваются

Обсуждая запланированный на четверг саммит, в котором также примет участие комиссар по расширению Оливер Вархели, Рама пояснил, что план роста, начатый в 2023 году, является шагом вперед в условиях стагнации расширения.

Относительно предстоящих выборов в Европарламент и возможной победы правых Рама не волнуется и говорит, что в Европе все может измениться, но потребность в расширении и общий враг Путин — нет.

Что касается премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который возглавит НАТО в конце этого года, то Рама поддерживает его.

“То, что Рютте идет в НАТО, очень хорошая новость для НАТО. Он тоже на 100% наш кандидат. С Марком Рютте во главе НАТО будет очень умелого политика и настоящего лидера, который знает, как действовать в сложных ситуациях и доказал, что способен идти на компромиссы», — сказал он.

Рама продолжил, что Рютте может стать голосом Европы в США и наоборот, особенно учитывая призрак бывшего президента США Дональда Трампа, возвращающегося в Белый дом.

“Рютте – именно тот человек, который может говорить с каждым президентом США. Поверьте мне, я знаю это точно», – сказал Рама.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию. Офис президента ранее не информировал о том, что Зеленский планирует посетить Албанию.

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