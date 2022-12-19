Премьер Британии объяснил, чем опасны заявления РФ о прекращении огня на фронте

Премьер Британии Риши Сунак призвал игнорировать призывы РФ о прекращении огня, пока она не отойдет с захваченной территории в Украине, поскольку оккупанты используют это для перегруппировки своих войск.

Об этом пишет Sky News.

Риши Сунак обратился к лидерам стран-членов Объединенных экспедиционных сил в Латвии и заявил, что альянс должен предоставить больше военной помощи Украине, включая дополнительные системы ПВО, артиллерию и бронетехнику.

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"Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск. И пока они не выйдут из завоеванной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", – заявил британский премьер.

В то же время, он добавил, что Альянс должен продолжать сосредоточивать свои силы на ослаблении способности России перегруппироваться и пополнять запасы. Это предполагает "преследование цепей поставок и прекращение международной поддержки РФ", в том числе решительную критику Ирана за поставки беспилотников в Москву, которыми РФ терроризирует украинцев.

Напомним, глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что не видит признаков того, что Россия собирается отступить или на праздники могут прекратиться боевые действия. Министр иностранных дел Германии заметила, что войну начал именно диктатор России Владимир Путине, "если он захочет, война закончится завтра".

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