До слез: премьер Британии опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины (видео)

В видео сравнивается жизнь двух девочек из Украины и Великобритании.

Премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами за свою свободу и независимость.

Соответствующее видео британский премьер распространил в Twitter.

"В это Рождество мы с тобой, Украина" — написал премьер Британии.

На видео сравнивают жизнь двух девочек из Украины и Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но у британского ребенка предпраздничный период полон счастья: девочка завтракает в спокойной атмосфере и слышит сирену только в новостях, беззаботно покупает с папой рождественский подарок.

В то время как украинская девочка ежедневно сама слышит сигналы воздушной тревоги, а ее семья, когда-то имевшая свой бизнес, из-за российской агрессии несет убытки и вынуждена сдавать в аренду когда-то процветающее помещение.

Праздничный вечер украинского ребенка также прерывает невыносимый гул сирены и свет выключается. Британская девочка наслаждается рождественскими огоньками на елке, заворачивает подарок в праздничной атмосфере.

И все же даже в темноте украинская девочка получает подарок — он от ее британской подруги, которая, как и миллионы людей в мире, поддержала юную украинку и добавила немного света ее празднику.

Это Christmas, we're with you Ukraine



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

В комментариях британцы выражают свою поддержку украинцам, а те в свою очередь — благодарят за помощь:

Спасибо всем британцам, которые поддержали нас в это тяжелое историческое время.

Веселого Рождества.

Спасибо за поддержку всем британцам! Вместе к нашей победе!

Мы ценим вашу поддержку и поддерживаем всех британцев! большое спасибо! Для нас это самое тяжелое время и самая тяжелая зима, но с вашей помощью мы победим и будем помнить вашу помощь всю жизнь.

Спасибо за поддержку и человечность всех британцев и цивилизованного мира. Это короткое, но очень чувствительное сообщение, передающее реальность, которая есть в каждой семье.

Напомним, отец Ярослав Кравец, викарий Викариата Украины, находящийся в Киеве, говоря о том, как это праздновать Рождество, когда в Украине гибнут люди, нет света, воды, газа, отец сказал — "это что-то очень драматическое". Недавно поляк побывал в Херсонской области, в Изюме, Балаклее Харьковской области и других городах восточной Украины, которые были освобождены от российских оккупантов, и его очень удивило стремление украинцев возвращаться к местам, которые все еще страдают от террора РФ.

"За мгновение они добавляют: мы будем здесь, помогите нам. Мы не хотим покидать наши дома", — вспоминает он и добавляет, — "так что помогите нам выжить, дайте нам то, что дает жизнь ".

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