Премьер Дании заявила, что партнеры Украины обсуждают поставки западных истребителей для ВСУ

Западные партнеры Украины обсуждают возможность поставки Украине истребителей западного образца для защиты от российской агрессии.

Об этом заявила премьер Даних Мэтте Фредериксен в эфире датского канала TV2.

Она отметила, что западные истребители это "большое желание Украины" и сказала, что "это то, что мы обсуждаем в группе союзных стран".

"Мы с самого начала говорили, что постоянно думаем, какую помощь правильнее оказать Украине, и каждый может видеть, как сейчас все пошагово продвигается. Мы рассматриваем несколько разных элементов и ведем очень тесный диалог с нашими союзниками по этому поводу", — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда на совместной с чешским коллегой Петром Павелом пресс-конференции в Варшаве заявил, что уже в ближайшие дни Украина получит первые польские самолеты МиГ-29.

Кроме того, ранее информировали, что Словакия заявила о намерении передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей.

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