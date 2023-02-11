Премьер Грузии заявил, что украинские власти намерены перебросить войну на территорию его страны

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина стремится к тому, чтобы война перекинулась на территорию его страны.

Об этом информирует Грузия Online.

Гарибашвили считает, что украинские власти пытаются открыть второй фронт для того, чтобы втянуть Грузию в войну с Россией.

"Попытки того, чтобы этот конфликт как-то перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы непосредственно слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта".

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Он добавил, что ради этой "цели" власти Украины отправили Михеила Саакашвили в Грузию. В то же время премьер Грузии пожелал Украине завершения войны.

"Я хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружественному украинскому народу одного – мира, своевременному окончанию этой войны и возвращению территорий", – отметил Гарибашвили.

Напомним, что в Тбилиси городской суд не удовлетворил ходатайство об отсрочке наказания или увольнении экспрезидента Михеила Саакашвили по состоянию здоровья. Украинское Министерство иностранных дел выразило разочарование таким решением.

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