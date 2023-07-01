Премьер Испании обратился в Раду и анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 55 млн. евро.

Об этом сегодня, 1 июля, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, находясь в Украине, пишет El Mundo.

Санчес отметил, что Мадрид и дальше продолжит помогать Украине.

"Сегодня, 1 июля, Испания берет на себя большую ответственность за председательство в Совете Европейского Союза в течение следующих шести месяцев", – сказал он.

Отмечается, что 51 млн. поступит через Всемирный банк для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине, тогда как остальные пойдут на восстановление школ.

"Я хотел вам сказать, что мы с вами и мы будем столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину, независимо от цены", — сказал премьер.

Премьер Испании Педро Санчес прибыл в Киев с официальным визитом.

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