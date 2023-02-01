Премьер Израиля заявил о готовности стать посредником в переговорах между Украиной и РФ

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, если ему снова предложат обе страны и США.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Если меня попросят все соответствующие стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не настаиваю", — сказал Нетаньяху, добавив, что это должно быть "подходящее время и правильные обстоятельства".

Беньямин Нетаньяху также сказал, что его попросили стать посредником вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года, но он отказался, поскольку в то время был лидером оппозиции Израиля, а не премьер-министром, не вдаваясь в детали он сказал, что запрос был "неофициальным".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не заинтересован во встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что хотя Москва говорит о якобы возможности переговоров с Киевом, в Кремле откровенно врут, поскольку оккупанты РФ продолжают атаковать Украину ракетами.

Во время саммита G20 Зеленский назвал условия мира с Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и уплатить за нанесенный ущерб. Впрочем, в Москве их отрицают и выдвигают свои абсурдные условия.

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