Премьер-министр Венгрии Орбан сделал циничное заявление по поводу войны в Украине: "Запад воюет до последнего украинского солдата"

Орбан уже не первый месяц подыгрывает Путину и продвигает в обществе его тезисы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз повторил лживые нарративы российского диктатора Владимира Путина. Он говорит, что Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата".

Об этом Орбан сказал в эфире государственного Kossuth Radio.

По словам Орбана, прекратить войну можно исключительно "переговорами".

"Всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война. После войны сотням тысяч людей будет тяжело жить полноценной жизнью, поэтому мы должны говорить о мире. Если голос мира не будет достаточно сильным, общество будет воспринимать войну как решение проблемы. Эту ситуацию можно разрешить только путем дипломатии и переговоров", – сказал он.

Премьер-министр также повторил свои предварительные высказывания о том, что Украина уже давно практически потеряла свой суверенитет и что у Киева закончились средства для ведения войны. Орбан считает, что с началом войны странам Запада нужно было "локализовать войну, как это сделала Ангела Меркель".

"Это то, что нужно было сделать сейчас. Это то, что мы предлагали. Запад сейчас этого не делает. Он посылает деньги, оружие. Конечно, украинцы воюют. Запад воюет до последнего украинского солдата", – заявил Орбан.

Напомним, что Россия объявила в розыск судью МКС, выдавшей ордер на арест Путина.

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