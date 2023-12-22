Премьер Нидерландов сделал заявление о передаче ВСУ первых самолетов F-16

Впрочем, перед передачей должны быть выполнены некоторые требования.

Правительство Нидерландов приняло решение о начале подготовки к передаче Украине первых восемнадцати истребителей F-16.

Об этом премьер Нидерландов Марк Рютте написал в соцсети "X".

По словам политика, во время разговора по телефону он проинформировал об этом решение президента Украины Владимира Зеленского.

"Предоставление F-16 – один из важнейших элементов договоренностей по военной поддержке Украины. Это решение подтверждает, что Нидерланды не уменьшали обязательства оказывать Украине поддержку, необходимую для ответа на длительную российскую агрессию", – сообщил Рютте.

По его словам, кроме разрешения на экспорт, к моменту передачи должны быть выполнены несколько критериев. В частности, речь идет о готовности специалистов и инфраструктуры.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров сделал заявление о получении истребителей F-16. По его словам, Украина уже в краткосрочной перспективе получит западные многоцелевые самолеты.

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