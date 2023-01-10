Премьер Швеции предупредил о затяжной войне и перечислил составляющие для победы Украины

Полномасштабное вторжение России в Украину может перейти в затяжную войну, но в ней полностью на стороне Киева.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в выступлении на ежегодной национальной конференции Folk och Försvar.

Премьер Швеции отметил, что война в Украине ведется на двух фронтах – украинская оборонная война против российской агрессии и оккупации, а также российская война на истощение против воли Украины к самозащите и не в последнюю очередь против единства Запада.

"Все указывает на то, что мы должны быть готовы к затяжной войне. Стратегические цели России остаются неизменными, как и очевидная борьба Украины за свою свободу. Однако именно на стороне Украины закон", — высказался глава правительства Швеции.

Он отметил необходимость дальнейшей широкой поддержки Украины и давления на РФ. По его словам, это главный вклад в мир

"Говорят, что Путин (диктатор РФ Владимир Путин – ред.) живет с верой в то, что время на стороне России. Наш главный вклад Швеции и союзников в мир".

"Говорят, что Путин живет с верой в то, что время на стороне России. Наш главный вклад в мир — продемонстрировать своими действиями, что время, наоборот, на стороне Украины. Швеция и наши союзники должны продолжать оказывать широкую финансовую и военную поддержку Украине, продолжать усиливать давление на РФ", – сказал Кристерссон.

Он также рассказал, что во время недавнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил то, что для Швеции, которая начала председательство в Совете ЕС, "ни одна другая задача не важнее сохранения единства, увеличения поддержки Украины и усиления давления на Россию" .

"Я также подтвердил, что по последнему шведскому пакету военной помощи, который был больше, чем предыдущие восемь вместе взятые, в ближайшее время поступят другие, еще более мощные пакеты", — добавил Кристерссон.

Как сообщалось, Швеция выделит Украине дополнительные 55 миллионов евро на восстановление.

В ноябре парламент Швеции разрешил правительству передать Украине оборонных материалов на максимальную сумму более 287 миллионов долларов. В пакет помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехника, индивидуальное снаряжение, в том числе зимние комплекты одежды и средства защиты тела, оборудование для наведения пушек, палатки и маскировочные сетки.

Ранее обозреватель Bloomberg Андреас Клют писал, что для победы Украине нужно больше оружия. По его словам, сейчас Запад оказывает Украине военную помощь с осторожностью и больше для обороны, чтобы диктатор Путин и российская общественность не могли рассматривать поставки оборонного оружия как пересечение "красной линии" Кремля.

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