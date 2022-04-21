Премьеры Дании и Испании посетили разрушенную Бородянку: "Мы не оставим Украину одну"

Премьеры Дании и Испании посетили разрушенную Бородянку: "Мы не оставим Украину одну"

Премьер Дании Мэтте Фредериксен и премьер Испании Педро Санчес посетили освобожденную от оккупантов Бородянку.

Соответствующее видео Санчес опубликовал в своем Twitter.

"Шокированный увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", — написал премьер Испании.

Сопровождала гостей Украины и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Commovido al comprovar en les calles de Borodyanka el horror i les atrocidades de la guerra de Putin.



No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 21 апреля 2022

Напомним, ранее разрушенную россиянами Бородянку посетил президент Европейского совета Шарль Мишель. Кроме того, в городе уже побывали американские сенатор Стивен Дейнс и конгрессвумен Виктория Спартц. Президент Литвы Гитанас Науседа также приезжал в город и отметил, что там "темная сторона человечества показала свое лицо".

Читайте также: