Премьеры Дании и Испании посетили разрушенную Бородянку: "Мы не оставим Украину одну"

Премьер Дании Мэтте Фредериксен и премьер Испании Педро Санчес посетили освобожденную от оккупантов Бородянку.
Соответствующее видео Санчес опубликовал в своем Twitter.
"Шокированный увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", — написал премьер Испании.
Сопровождала гостей Украины и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Commovido al comprovar en les calles de Borodyanka el horror i les atrocidades de la guerra de Putin.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 21 апреля 2022
No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC
Напомним, ранее разрушенную россиянами Бородянку посетил президент Европейского совета Шарль Мишель. Кроме того, в городе уже побывали американские сенатор Стивен Дейнс и конгрессвумен Виктория Спартц. Президент Литвы Гитанас Науседа также приезжал в город и отметил, что там "темная сторона человечества показала свое лицо".
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