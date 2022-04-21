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Премьеры Дании и Испании посетили разрушенную Бородянку: "Мы не оставим Украину одну"

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Премьеры Дании и Испании посетили разрушенную Бородянку: "Мы не оставим Украину одну"

Скриншот с видео (Twitter/Pedro Sánchez)

Премьер Дании Мэтте Фредериксен и премьер Испании Педро Санчес посетили освобожденную от оккупантов Бородянку.

Соответствующее видео Санчес опубликовал в своем Twitter.

"Шокированный увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", — написал премьер Испании.

Сопровождала гостей Украины и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Напомним, ранее разрушенную россиянами Бородянку посетил президент Европейского совета Шарль Мишель. Кроме того, в городе уже побывали американские сенатор Стивен Дейнс и конгрессвумен Виктория Спартц. Президент Литвы Гитанас Науседа также приезжал в город и отметил, что там "темная сторона человечества показала свое лицо".

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