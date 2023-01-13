Премьеры Канады и Японии договорились содействовать поддержке Украины в противостоянии с российской агрессией

Канада и Япония договорились содействовать сотрудничеству стран G7 в сфере помощи Украине в ее противостоянии против российских агрессоров.

Об этом сообщили в офисе главы канадского правительства по итогам встречи между премьер-министрами Японии и Канады Фумио Кишидой и Джастином Трюдо, сообщает Укринформ.

Лидеры стран обсудили приоритеты во время работы в G7 и важность дальнейшей координации в рамках объединения для поддержки основанной на правилах международной системы на фоне новых глобальных вызовов.

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"Они будут поддерживать тесное сотрудничество между членами G7 с целью осуждения российской неоправданной и незаконной агрессии против Украины и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", — рассказали в Трюдо.

Также премьеры выразили обеспокоенность по поводу широкого глобального влияния российской военной агрессии против Украины, особенно для глобального Юга из-за роста цен на продовольствие и другие товары.

"Они пообещали совместно работать, в том числе вместе с партнерами по G7, над нахождением путей смягчения этого влияния, особенно на наиболее уязвимых людей", — отметили в офисе премьер-министра Канады.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия для Украины в условиях того, что Россия пытается перехватить инициативу на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили, что они готовы и дальше отстаивать общие ценности стран и продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

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