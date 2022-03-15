Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев на встречу с украинским руководством

Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев на встречу с украинским руководством

Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Премьеры Польши, Чехии и Словении сегодня, 15 марта, посетят Киев и встретятся с премьером Украины Денисом Шмыгалем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте польского правительства.

По ее информации, в делегацию войдут глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вицепремьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

"Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев как представители Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Путин, начавший войну в Украине, политически уже проиграл ее, а в военном плане он ее не выиграет.

Читайте также: