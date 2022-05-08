"Препод на войне, неудобно не ходить": прославленный профессор, читающий лекции с фронта, радуется явке студентов

Лекции под звуки взрывов — фото профессора в военной форме, проводящей пары прямо из окопа на передовой, облетело весь мир.

Профессор Ужгородского национального университета Фёдор Шандор преподает на факультетах туризма и общественных наук. 24 февраля, сразу после пар, он записался в ряды защитников. И за все это время ни одной лекции не пропустил, говорится в ТСН.

Восьмое утро, а студенты ужгородского университета уже на паре. Проспать не позволяет совесть, потому что преподаватель включается прямо с фронта.

Профессор Федор Шандор записался в терроборону в первый день полномасштабного вторжения, однако ни одной лекции не пропустил. Его слова иногда приглушают взрывы, а о забинтованной руке — отшучивается. «Профессор не умеет копать лопатой, но теперь уже умеет…», – смеется мужчина.

«Есть какое-то такое… в душе, что человек там на войне и это страшно, но он так положительный, на него смотришь и становится легче», — чуть ли не в слезах говорит студентка Тимея Солончак.

В одной руке смартфон, в другой автомат – профессор на передовой. Говорит, не хотел, чтобы студенты посреди семестра прерывали курсы, ведь замены в вузе ему нет. «Я преподаю спецдисциплины. Совсем узко ориентированы: девиантное поведение, массовое поведение, манипулятивное поведение для психологов. И общие дисциплины можно заменить, а специализированные с трудом», — говорит профессор ужгородского университета Федор Шандор.

Командиры пошли на встречу — теперь с четырех до восьми утра он на боевом дежурстве. А с восьми до десяти дважды в неделю читает лекции. Усталости, уверяет, не чувствует, и студентам такие занятия на пользу. «Стали больше ходить на пары. Я так понимаю, что это по тому варианту… на сленговой речи «препод на войне и не удобно не ходить», — смеется профессор.

В том, что он поступит именно так, коллеги даже не сомневались. Мол, всегда пытался повсюду успевать, а его почти 30-летний опыт – незаменим. «Именно он в 2006 году создал специальность в УжНУ – туризмоведение, в 2014 он был инициатором создания факультета туризма и международных коммуникаций. И для нас очень важно, что он не оставляет преподавательскую работу», – говорит декан факультета туризма и международных коммуникаций Наталья Гапчак.

Именно он прошлым летом в спецпроекте ТСН к 30-летию Независимости Украины проводил экскурсию Наталии Мосейчук в Ужгороде. Ведь он – один из лучших краеведов Закакарпатья. По его учебникам учатся не только украинские студенты, но и венгерские и швейцарские. Само невежество и зазомбированность целой нации он называет одной из причин вторжения россиян. «Те гоминоиды, потому что тяжело их назвать гомосапиенс… эти приматы они как инопланетяне, другая цивилизация вторглась, потому что мы для них пространство. Это убийство без идеи, просто потому, что убийство. Идейность, идеология полностью отсутствует», – говорит мужчина.

Так что говорит не только будет защищать свою страну до победы, но и делать все, чтобы следующее поколение украинцев росло образованным и свободным.

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