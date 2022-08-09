Преподавала предмет "Я люблю Украину": на Сумщине задержали учительницу, которая поддерживала Россию и украла компьютер

В г. Глухов в Сумской области разоблачили заведующую одним из учебных заведений.
Женщина преподавала предмет "Я люблю Украину", но открыто поддерживала войну России и оправдывала зверства оккупантов. Также подозреваемая украла компьютер.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Преподаватель заявляла своим подчиненным о том, что они должны сотрудничать с российскими оккупантами. Она отрицала факт того, что российские военные убивают, насилуют и пытают украинцев. По словам обвиняемой, информация о преступлениях РФ преувеличивается украинскими СМИ, а на самом деле они "постановки".
Также заведующая украла из учебного заведения компьютер, находившийся в ее служебном пользовании.
Подозреваемую задержали. Ей инкриминируют оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также завладение чужим имуществом (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 191 УК Украины).
Напомним, уроженец Львовщины помогал боевикам "ДНР" распространять ложь.
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