Преподавала предмет "Я люблю Украину": на Сумщине задержали учительницу, которая поддерживала Россию и украла компьютер

В г. Глухов в Сумской области разоблачили заведующую одним из учебных заведений.

Женщина преподавала предмет "Я люблю Украину", но открыто поддерживала войну России и оправдывала зверства оккупантов. Также подозреваемая украла компьютер.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Преподаватель заявляла своим подчиненным о том, что они должны сотрудничать с российскими оккупантами. Она отрицала факт того, что российские военные убивают, насилуют и пытают украинцев. По словам обвиняемой, информация о преступлениях РФ преувеличивается украинскими СМИ, а на самом деле они "постановки".

Также заведующая украла из учебного заведения компьютер, находившийся в ее служебном пользовании.

Подозреваемую задержали. Ей инкриминируют оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также завладение чужим имуществом (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 191 УК Украины).

Напомним, уроженец Львовщины помогал боевикам "ДНР" распространять ложь.

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