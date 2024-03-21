Преподаватель-коллаборант: запорожский педагог обустроил "наблюдательный пункт" для ФСБ на собственной даче

Преподаватель вуза, который шпионил для российской ФСБ в Запорожье, получил реальный срок заключения.

Преподаватель высшего профессионального училища в Запорожье оказался коллаборантом. Он собирал разведывательную информацию, для чего обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в садовом обществе вблизи южного фронта. Оттуда российский информатор пытался выявить места дислокации подразделений ВСУ, используя бинокль и другую оптику.

Об этом сообщает СБУ.

Также на велосипеде предатель объезжал близлежащую местность, где фиксировал перемещение украинской военной техники.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в июле 2023 года во время разведывательной "вылазки". Но, учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил информатору ФСБ 9 лет тюрьмы.

Преподаватель-коллаборант по Запорожской области / Фото: Служба безопасности Украины

По данным следствия, вражеский приспешник поддерживал коммуникацию с оккупантами через "связного". Им оказался блоггер прокремлевского Телеграмм-канала, находившийся во временно оккупированной части региона и работавший на ФСБ.

Именно он дистанционно привлек преподавателя запорожского вуза к сотрудничеству после того, как увидел его антиукраинские комментарии в популярном мессенджере.

На основании материалов СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила и задержала агента ФСБ РФ, который искал "слабые места" в оборонной линии на севере Украины. Контрразведка сорвала попытку РФ получить координаты сил обороны в приграничных районах Черниговщины.

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