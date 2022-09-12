Преподаватели львовского университета превратили свой дом в мини-цех, чтобы кормить бойцов на фронте

Супруги педагогов, которые вместе преподают во Львовском университете физкультуры, принялись волонтериты и доставляют домашнюю пищу нашим защитникам на передовую, говорится в ТСН.

На кухне хозяйки готовят для военных – лепят вареники, пекут пирожки. «Мы уже сделали более трех тысяч килограммов вареников, более тысячи килограммов пирожков, делали и голубцы, делали и зразы», — рассказывает Наталья.

В синем фартуке в горошек – профессор Львовского университета физической культуры Наталья Павленчик. Как только началась война, женщина стала искать, чем может быть полезна нашей армии. Сначала плела сетки, а потом решила кормить бойцов. К приготовлению приобщила и своих знакомых. Так в маленькой кухне организовался некий пищевой мини-цех. Муку, овощи и мясо привозит, а потом и готовую продукцию бойцам отгрузит Анатолий, муж Наталии. В университете он преподает кинезиологию. Говорит и не мог подумать, что ему придется учить еще и организацию пищевого производства и логистику.

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На их кухне в большинстве своем все хозяйки — учителя и преподаватели. Приходят печь и лепить только заканчиваются дистанционные занятия. Делают домашние полуфабрикаты, которые бойцам нужно только подогреть.

Наталья вспоминает, когда стало известно, что началась война, пыталась связаться со студентами, которые были на удаленной учебе на востоке страны. Ей было достаточно, чтобы на телефон пришло короткое уведомление – «живой». Так ей писал Владислав – студент из Мариуполя. «Мы прятались в подвале своего частного дома, обстрелы были 24/7, без перерывов», – рассказывает студент.

Он вместе с родителями выехал из города еще в марте – первым зеленым коридором. Следующий такой уже обстреливали россияне. Медлить, говорит парень, не могли, его отец помогал бойцам «Азова» и был в черных списках рашистов. «Я все же верю, что я вернусь домой. И когда мы отвоюем Мариуполь, лично я планирую возвращаться туда и помогать чем могу в восстановлении города», — говорит Владислав.

Чтобы приблизить помощь на кухне педагоги-волонтеры работают почти без выходных. И призывают приобщаться к ним всех небезразличных.

Как супруги педагогов из Львова помогают украинским бойцам

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