Пресс-секретарь Путина назвал условие, при котором Москва применит ядерное оружие

Песков прокомментировал обеспокоенность Запада возможной ядерной эскалацией войны в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, 22 марта, что Россия использует ядерное оружие только в том случае, если "ее существование будет под угрозой".

Об этом сообщает Reuters.

Такой комментарий спикер Кремля сделал после почти четырех недель войны в Украине на фоне беспокойства Запада относительно возможной ядерной эскалации конфликта.

“У нас есть концепция внутренней безопасности, и она публична, вы можете прочесть все причины применения ядерного оружия. Если это экзистенциальная угроза нашей стране, то его [ядерный арсенал] можно использовать в соответствии с нашей концепцией", — сказал Песков.

Напомним, в начале российского вторжения российский президент Путин отдал приказ привести ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности.

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