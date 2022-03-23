Пресс-секретарь Путина назвал условие, при котором Москва применит ядерное оружие

Песков прокомментировал обеспокоенность Запада возможной ядерной эскалацией войны в Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, 22 марта, что Россия использует ядерное оружие только в том случае, если "ее существование будет под угрозой".
Об этом сообщает Reuters.
Такой комментарий спикер Кремля сделал после почти четырех недель войны в Украине на фоне беспокойства Запада относительно возможной ядерной эскалации конфликта.
“У нас есть концепция внутренней безопасности, и она публична, вы можете прочесть все причины применения ядерного оружия. Если это экзистенциальная угроза нашей стране, то его [ядерный арсенал] можно использовать в соответствии с нашей концепцией", — сказал Песков.
Напомним, в начале российского вторжения российский президент Путин отдал приказ привести ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности.
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