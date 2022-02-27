Пресс-секретарь Зеленского подтвердил позицию Украины, что она не будет участвовать в переговорах в Гомеле

Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия.
Заявления российских властей и решение демонстративно ехать в Гомель на переговоры являются информационным давлением и попыткой переложить ответственность за срыв на Украину.
Об этом пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров написал в своем Facebook.
"Уважаемые коллеги, мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря ни на что, демонстративно ехать в Гомель — являются лишь информационным давлением и попыткой переложить ответственность за срыв на Украину", — написал Никифоров.
Он отметил, что это неправда и Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. "Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало", – добавил пресс-секретарь.
Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями", — подытожил Никифоров.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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