"Преступление приравнивается к взрыву атомной бомбы": эксперт о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС приведет к страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям. А само военное преступление приравнивается к подрыву атомной бомбы или АЭС.

Такое мнение высказал председатель совета по урбанистике Киева Виталий Селик в Сети.

По его словам, моделирование худшего случая разрушения Россией дамбы показывает, что наибольшее затопление произойдет на левом (юго-восточном) берегу реки.

"По информации гауляйтера Новой Каховки — разрушены 11 из 28 пролетов дамбы. То есть ориентировочно ширина пробоя — 177 метров. Волна высотой 4 — 5 м ударит по Антоновскому мосту восточнее Херсона после 19 часов. После этого начнется подъем воды вверх а через 4 – 5 дней – подъем воды вверх по реке Буг до Николаева”, – говорит эксперт.

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Также он добавляет, что несколько меньших городов и сел с обеих сторон Днепра будут затоплены, и когда волна дойдет до них, это может быть очень опасно и привести к человеческим жертвам.

"Перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра (Кинбурнская коса) будет сильно затоплен и почти полностью затоплен, хотя это начнется примерно через 50 часов после прорыва дамбы. По инормации, Укргидроэнерного — через 4 дня водохранилище будет сработано — то есть вытечет вся аккамульированная останется только естественное русло Днепра", — говорится в сообщении.

Виталий Селик отмечает, что снос дамбы в Новой Каховке является военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией, однако Россия уже систематически нарушает Женевскую конвенцию во время своей незаконной войны в Украине.

Разрушение ГЭС считается оружием массового уничтожения и военным преступлением неизбирательного действия, согласно статье 56 Дополнительного протокола I 1977 года.

Кроме того, эксперт спрогнозировал и вторичные последствия:

Запорожская АЭС

Вероятно, произойдет прекращение подачи охлаждающей воды на крупнейшую в Европе атомную электростанцию ЗАЭС, которая требует охлаждения даже для остановленных реакторов.

Северо-Крымский канал

Снова прекратятся поставки воды в Крым. Просто выстрел себе в ногу. Они долго собирались там оставаться. Или нет?

Мелиорация Таврии и Каховский канал

Остановятся поставки воды в системы орошения полей Херсонской, Днепропетровской и Запорожской области, причем в основном на оккупированных землях. Не ясно, происходит ли сейчас там обработка, но без воды она точно потеряет смысл.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Добавим, российские захватчики дважды миновали Каховскую ГЭС, прежде чем ее взорвать 6 июня. В частности, подрыв станции свидетельствует о панике среди окупантов.

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