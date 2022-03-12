Преступление против демократии: Зеленский отреагировал на захват оккупантами мэра Мелитополя

Президент сравнил этот поступок российских захватчиков к действиям террористов ИГИЛ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что захват городского головы Мелитополя Ивана Федорова российскими оккупантами, произошедший в пятницу 11 марта, является преступлением не только против конкретного лица или города, но и покушением на демократию.

Об этом он заявил в обращении на ночь 12 марта.

“Они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти. Для любого демократического государства в мире понятно – законно избранный мэр города – это настоящий представитель народа”, — заявил президент.

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Такие действия оккупантов Зеленский назвал признаком слабости захватчиков, которые не нашли в украинских городах коллаборантов и не получили той поддержки, на которую надеялись.

Зеленский пообещал предоставить широкую огласку этому преступлению, совершенному против представителя законно избранной местной власти, назвав его преступлением не только против конкретного человека или должностного лица, но и преступлением против демократии как таковой.

“Я уверяю: об этом узнают 100% людей во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что ни один город, в который временно удалось войти российским оккупантам – ни Мелитополь, ни Бердянск, ни Херсон – не подчинились. "И этого не изменить давлением на мэров или похищением мэров", — отметил он.

По словам президента, Украина потребует немедленного увольнения мэра Мелитополя и гарантий полной безопасности для всех глав общин. Этот вопрос также будет поставлен перед международными посредниками, общающимися с Москвой.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал видео, подтверждающее похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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