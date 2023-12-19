"Преступная манипуляция": "Мадяр" раскритиковал статью NYT о действиях ВСУ на левобережье Херсонщины

Украинский военный, командир роты "Птицы Мадяра" Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", возмущенно прокомментировал статью The New York Times, в которой операцию Сил обороны на левом берегу Днепра Херсонщины описывают как "самоубийство" и "расточительство".

Об этом "Мадяр" заявил в Telegram.

Военный обвинил авторитетное западное издание в преступном манипулировании в погоне за "сенсацией" и гонорарами.

"Возмущен статьей мощного ньюйзмейкера, читающего весь мир, The New York Times, который 16 декабря обнародовал на своих страницах материал с оценочными суждениями и выводами относительно целесообразности и успешности ведения боевых действий ВСУ на левобережном плацдарме вокруг населенного пункта Крынки", — заявил в своем видеообращении.

Он отметил, что это издание оказывает огромное влияние на настроения жителей стран Запада.

"Мадяр" обратился к журналистам NYT: "Не хочу посягать на право освещения вами своей позиции, пусть и субъективной, но хочу обратить ваше внимание на преступную манипуляцию. Надеюсь, не заказную, но не всеоценившую в погоне за сенсацией и, извиняюсь, за гонорарами. Снимать эмоциональные впечатления вернувшихся с левого военнослужащих нормально. Нормально для фильма Netflix. Снимать их для обобщающего вы*ера относительно позиций – это позорное преступное манипулирование сознанием читателей".

Рядовые военные необъективно освещают общую картину событий

По мнению военного, комментарии отдельных военных, которые были использованы в статье, не дают обобщенной объективной картины событий.

"Это все равно, что обращаться к родственникам только что погибшего в ДТП на автостраде водителя – обвинениями к строителям той автострады, что она предусматривает движение по ней на скорости 130 км в отличие от дороги обычного использования, где скорость ограничена 80 километрами. И сваливать гибель того водителя на создание условий сверхбыстрой езды, справляться их впечатлениями и делать обобщающие выводы на весь мир", — пояснил "Мадяр".

Избирательность суждений

Военный удивился, почему NYT не прокомментировало:

невиданные потери 104-й дивизии ВДВ РФ на этом же направлении;

"деклассированную 810-ю бригаду морпехов РФ, сросшую здесь своей кровью сотни гектаров земли";

"странный факт ликвидации генерала Завадского, бывшего комдива Кантемировской дивизии, якобы "подорвавшегося на вражеской мин".

"Мадяр" обратился к украинцам:

"Количество "дружественных" шагов, которые сейчас следуют один за другим, катастрофически возросло. Венгрия блокирует помощь. Австрия блокирует санкции. В Польше блокирует границы. Американское общество качает накануне выборов. Научитесь не вестись на западные провокационные сообщения, которыми они усыпляют свое общество и отвлекаются от проблемы на границе НАТО".

Также он обратился и к мировому сообществу: "В ваших теплых рождественских домах в этом году не произойдет ничего экстраординарного. Прошу вас помнить, что проблема, которую создал наш агрессивный сосед, докатится отголосками к вам – тех, кто называет себя цивилизованным миром".

Напомним, 16 декабря в The New York Times вышла статья с комментариями военных ВСУ, охарактеризовавших наступление на левом берегу Днепра как жестокое и самоубийственное.

Также в NYT китически высказались о жестких методах мобилизации в Украине, назвав войну с Россией "войной для бедных".

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