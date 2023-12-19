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"Преступная манипуляция": "Мадяр" раскритиковал статью NYT о действиях ВСУ на левобережье Херсонщины

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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"Преступная манипуляция": "Мадяр" раскритиковал статью NYT о действиях ВСУ на левобережье Херсонщины

Мадяр/Скриншот с видео

"Мадяр" подчеркнул, что комментарии отдельных военных не дают обобщенной объективной картины событий.

Украинский военный, командир роты "Птицы Мадяра" Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", возмущенно прокомментировал статью The New York Times, в которой операцию Сил обороны на левом берегу Днепра Херсонщины описывают как "самоубийство" и "расточительство".

Об этом "Мадяр" заявил в Telegram.

Военный обвинил авторитетное западное издание в преступном манипулировании в погоне за "сенсацией" и гонорарами.

"Возмущен статьей мощного ньюйзмейкера, читающего весь мир, The New York Times, который 16 декабря обнародовал на своих страницах материал с оценочными суждениями и выводами относительно целесообразности и успешности ведения боевых действий ВСУ на левобережном плацдарме вокруг населенного пункта Крынки", — заявил в своем видеообращении.

Он отметил, что это издание оказывает огромное влияние на настроения жителей стран Запада.

"Мадяр" обратился к журналистам NYT: "Не хочу посягать на право освещения вами своей позиции, пусть и субъективной, но хочу обратить ваше внимание на преступную манипуляцию. Надеюсь, не заказную, но не всеоценившую в погоне за сенсацией и, извиняюсь, за гонорарами. Снимать эмоциональные впечатления вернувшихся с левого военнослужащих нормально. Нормально для фильма Netflix. Снимать их для обобщающего вы*ера относительно позиций – это позорное преступное манипулирование сознанием читателей".

Рядовые военные необъективно освещают общую картину событий

По мнению военного, комментарии отдельных военных, которые были использованы в статье, не дают обобщенной объективной картины событий.

"Это все равно, что обращаться к родственникам только что погибшего в ДТП на автостраде водителя – обвинениями к строителям той автострады, что она предусматривает движение по ней на скорости 130 км в отличие от дороги обычного использования, где скорость ограничена 80 километрами. И сваливать гибель того водителя на создание условий сверхбыстрой езды, справляться их впечатлениями и делать обобщающие выводы на весь мир", — пояснил "Мадяр".

Избирательность суждений

Военный удивился, почему NYT не прокомментировало:

  • невиданные потери 104-й дивизии ВДВ РФ на этом же направлении;
  • "деклассированную 810-ю бригаду морпехов РФ, сросшую здесь своей кровью сотни гектаров земли";
  • "странный факт ликвидации генерала Завадского, бывшего комдива Кантемировской дивизии, якобы "подорвавшегося на вражеской мин".

"Мадяр" обратился к украинцам:

"Количество "дружественных" шагов, которые сейчас следуют один за другим, катастрофически возросло. Венгрия блокирует помощь. Австрия блокирует санкции. В Польше блокирует границы. Американское общество качает накануне выборов. Научитесь не вестись на западные провокационные сообщения, которыми они усыпляют свое общество и отвлекаются от проблемы на границе НАТО".

Также он обратился и к мировому сообществу: "В ваших теплых рождественских домах в этом году не произойдет ничего экстраординарного. Прошу вас помнить, что проблема, которую создал наш агрессивный сосед, докатится отголосками к вам – тех, кто называет себя цивилизованным миром".

Напомним, 16 декабря в The New York Times вышла статья с комментариями военных ВСУ, охарактеризовавших наступление на левом берегу Днепра как жестокое и самоубийственное.

Также в NYT китически высказались о жестких методах мобилизации в Украине, назвав войну с Россией "войной для бедных".

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Дата публикации
Просмотры
1052
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