"Преступная сущность": Маляр заявила о целых складах награбленного врагом на Херсонщине

В частности, захватчики обустроили пункты разборки угнанных автомобилей на запчасти.

Российские войска обустроили в оккупированной Голой Пристани в Херсонской области склады хранения награбленного имущества и планируют продавать его на территории страны-агрессора.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Преступная сущность пронизывает страну-агрессора снизу вверх", — отметила чиновница в своем заявлении.

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По данным Маляр, российские захватчики обустроили в конфискованных зданиях в Голой Пристани склады хранения награбленного имущества и пункты разборки угнанных автомобилей на запчасти. В дальнейшем намародеренное оккупанты планируют реализовывать на территории России.

Напомним, российские захватчики еще в конце мая начали эвакуацию в оккупированных Скадовске и Железном Порту в Херсонской области в предвкушении украинского контрнаступления. Там возобновилось мародерство со стороны врага: награбленное грузовиками вывозят в сторону Крыма.

В Центре нацпротива информировали, что перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты активизировали мародерство в Херсонской области и вывозили награбленное в направлении Крыма.

Ситуация на южном фронте

Однако врагу все сложнее удерживать захваченный левый берег Днепра на Херсонщине. В военных Телеграмм-каналах россияне жалуются, что украинские войска мощным огнем из артиллерии заставляют их отступать от Антоновского моста и обустроенных позиций.

Как сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк, по состоянию на 28 июня украинские войска на левом берегу Херсонщины ведут успешную контрбатарейную борьбу.

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