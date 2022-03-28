Преступники и боевой резерв: в России продолжается скрытая мобилизация

Чтобы скрыть, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу.

С 1 апреля на всей территории России начнется мобилизация по программе "БАРС-2021" — "Боевой армейский резерв страны". Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу.

Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Эти резервисты будут в дальнейшем направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины.

Одновременно с помощью программы "БАРС" скрывают вовлечение в боевые действия российских заключенных. В частности, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" в Чеченской республике, уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжелым уголовным статьям: грабеж, убийства, распространение наркотиков. Осужденным, получившим сроки по политическим статьям, подобные соглашения не предлагаются.

Согласившимся обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким мобилизованным не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине.

"БАРС" – программа срочного формирования армейских резервов армии РФ. Подписавшие контракты по программе получают постоянное денежное обеспечение, даже находясь в резерве, с сохранением места работы и среднего заработка.

В течение года резервисты могут быть призваны на сборы – до 1 месяца, где могут привлекаться к учениям и выполнению других заданий. Ежемесячная оплата по контракту достигает 12% оклада военнослужащих в зависимости от звания и должности. Общее число подписавших контракты "БАРС" составляет около 100 тысяч.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму происходит мобилизация для участия в войне. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через РФ.

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