"Превращают города в руины": в течение ночи оккупанты разрушили более 20 домов в Луганской области

"Превращают города в руины": в течение ночи оккупанты разрушили более 20 домов в Луганской области

По меньшей мере два человека получили ранения.

Российская артиллерия и системы залпового огня в течение вечера четверга и ночи на пятницу, 18 марта, целились по мирным жителям Северодонецка и Рубежного в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за минувшую ночь в результате обстрелов российской армии в Северодонецке и Рубежном разрушены более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также читайте Российские ракеты ударили в районе Львовского аэропорта

"За несколько недель россияне превратили эти два уютных, полных студенческой молодежи города почти в руины. Эти нелюди открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Такое впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель россиян — разорить Северодонецк, Рубежное и наши другие города. Они делают все, чтобы у местных жителей не осталось жилья и коммуникаций", — подчеркнул руководитель области.

На протяжении ночи в Рубежном произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых.

Кроме того, около 05:00 утра россияне открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Привиллю.

Читайте также: