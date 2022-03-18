"Превращают города в руины": в течение ночи оккупанты разрушили более 20 домов в Луганской области

По меньшей мере два человека получили ранения.
Российская артиллерия и системы залпового огня в течение вечера четверга и ночи на пятницу, 18 марта, целились по мирным жителям Северодонецка и Рубежного в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, за минувшую ночь в результате обстрелов российской армии в Северодонецке и Рубежном разрушены более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры.
"За несколько недель россияне превратили эти два уютных, полных студенческой молодежи города почти в руины. Эти нелюди открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Такое впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель россиян — разорить Северодонецк, Рубежное и наши другие города. Они делают все, чтобы у местных жителей не осталось жилья и коммуникаций", — подчеркнул руководитель области.
На протяжении ночи в Рубежном произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых.
Кроме того, около 05:00 утра россияне открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Привиллю.
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