"Превращают в гитлерюгенд": оккупанты учат детей из Мариуполя стрелять и ненавидеть Украину (фото)

В этом лагере в селе Мелекино Мариупольского района детей учат стрелять и ненавидеть Украину.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

"Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Колобранты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В Мелекине они обустроили настоящий лагерь, где "промывают мозги", учат стрелять и ненавидеть Украину", — говорится в заявлении.

Фото: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, в Мариуполе россияне заставляют родителей отдавать детей в школы, которые будут работать по программам РФ.

В то же время оккупанты не обеспечивают мариупольцев даже жизненно необходимым – питьевой водой, поэтому люди черпают воду из луж.

Пока в Мариуполе большой пожар спасатели "ДНР" закрыли на нее глаза

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