Превратили в металлолом: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага и его технику.

Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" российского производства, пытавшийся атаковать украинские позиции, был уничтожен в посадке на востоке Украины благодаря выявлению и точной корректировке огня разведчиками 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе со смежным подразделением.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Также читайте Зеленский рассказал, почему у России инициатива на востоке

По информации прессслужбы, российские военные затаились в посадке, пытаясь незаметно атаковать украинские силы. Однако благодаря использованию БпЛА FlyEye 3.0, украинские разведчики обнаружили вражескую технику и корректировали артиллерийский удар, который превратил ЗРК "Стрела" в металлолом.

"Они сами получили по острию. Здесь четко сработали разведчики по разведроте бригады "Магура", – говорится в сообщении.

Точный удар украинских разведчиков: российский ЗРК "Стрела-10" уничтожен на востоке Украины

Напомним, в ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ.

Читайте также: