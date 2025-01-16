Превратили в металлолом: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага и его технику.
Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" российского производства, пытавшийся атаковать украинские позиции, был уничтожен в посадке на востоке Украины благодаря выявлению и точной корректировке огня разведчиками 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе со смежным подразделением.
Об этом сообщила пресс-служба бригады.
По информации прессслужбы, российские военные затаились в посадке, пытаясь незаметно атаковать украинские силы. Однако благодаря использованию БпЛА FlyEye 3.0, украинские разведчики обнаружили вражескую технику и корректировали артиллерийский удар, который превратил ЗРК "Стрела" в металлолом.
"Они сами получили по острию. Здесь четко сработали разведчики по разведроте бригады "Магура", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ.
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