"Превратилось в бойню": американский генерал рассказал, сколько вагнеревцев штурмуют Бахмут

Около 6 тысяч профессиональных наемников российского ЧВК "Вагнер" принимают участие в боях за город Бахмут Донецкой области.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время выступления, которое транслировал канал CNN.

Американский военачальник уточнил, что их поддерживают еще 20-30 тысяч завербованных рекрутов, среди которых - многие зэки из российских тюрем.

"ВСУ наносят этим ребятам много смертей и разрушений. За последние 20 дней россияне ничуть не продвинулись ни в Бахмуте, ни вокруг него. Для ВС РФ это место превратилось в бойню", — сказал Милли.

В то же время, председатель комитета начальников штабов отметил опасность ЧВК "Вагнер" из-за ее деятельности в других странах, в частности, в Африке. Большинство наемников – это бывшие солдаты российской армии.

"Это опасная группировка, они достаточно большие и мощные. Возможно, они представлены где-то в Европе и на Ближнем Востоке. Несколько лет назад в Сирии батальон "вагнеровцев" атаковал наши позиции, но был уничтожен", — подытожил американский военный.

Ситуация в Бахмуте

Бахмут Донецкой области остается главной целью наступления ВС РФ. Оккупанты не прекращают обстреливать город.

Российские усилия вокруг Бахмута, вероятно, достигли кульминации. И, несмотря на то, что атаки могут восстановить — значительных достижений это уже не принесет. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

Минбороны Великобритании оценило, что наступление РФ на Бахмут останавливается и что ВС РФ могут переместить свое внимание на районы Авдеевки и в направлении Сватово-Кременная.

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый предупредил, что недавнее уменьшение количества российских наземных нападений вблизи Бахмута требует дополнительного анализа. Он отметил, что 25 марта российские войска совершили 18 наземных атак вблизи Бахмута, но в последнее время в этом районе совершали 40-50 атак в день, предполагая истощение сил ЧВК "Вагнер", которые уже не в состоянии на единице продолжать штурмы, но могут увеличить свой темп к прежним уровням с помощью российских регулярных сил.

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