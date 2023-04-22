"Превышает две трети НАТО в Европе": эксперт оценил боевой потенциал Украины

По словам эксперта, условия для предложения вступления Украины в НАТО могут быть созданы на Вашингтонском саммите Альянса в 2024 году.

Боевой потенциал украинских войск превышает две трети НАТО в Европе. Следовательно, Украине не нужно выполнять план действий по членству в Альянсе.

Такое заявление сделал глава ГО Украины в НАТО Юрий Романюк в интервью Radio NV.

Он убежден, что Украина уже давно прошла статус, состояние и пребывание в условном ПДЧ.

"Мы уже давно выполнили эти требования, начиная с 2008 года, когда на Бухарестском Саммите нам отказали во вступлении в НАТО, но сказали, что двери Альянса открыты для Украины. Сегодня никакого ПДЧ уже быть не может", — говорит Романюк.

Более того, председатель ОО утверждает, что сейчас Украина сама может быть критерием отбора и вступления на соответствие требованиям Альянса для любой другой страны. По его словам, в настоящее время вступление Украины в НАТО сдерживает только горячая фаза войны.

"Потому что должны мы понимать, что НАТО настаивает на том, что во время горячей фазы войны НАТО не хочет быть вовлечено, условно говоря, в войну России против Украины. Оно хочет сохранить свою автономность и не дать России основания направить эту ситуацию, повысить ставки и дать возможность говорить, что она реально сражается против НАТО", — пояснил эксперт.

Романюк прогнозирует, что условия для предложения вступления Украины в НАТО могут быть созданы на Вашингтонском саммите Альянса в 2024 году.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в положительном сценарии украинского контрнаступления.

В преддверии встречи в формате "Рамштайн" Столтенберг прибыл в Киев.

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