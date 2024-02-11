"Превысил наши ожидания": украинский летчик поражен возможностями F-16

Тренировка украинских пилотов на F-16, которая продолжается в США и ЕС, идет по плану.

Об этом рассказал военный летчик Воздушных сил ВСУ на позывной "Фантом" в интервью журналистке Украинской службы Голоса Америки Марии Прус.

"Подготовка идет в полной мере, как и планировалось. Обучаются не только пилоты, а, как вы знаете, учится и наземный персонал, наши механики, которые будут обслуживать те самолеты, наши подразделения обеспечения, которые будут обеспечивать выполнение задач. Они также готовятся", – отметил он.

Он добавил, как и было спланировано, на подготовку одного пилота или одной группы уходит примерно 6 месяцев.

"Но есть нюансы, и они не связаны по большей части с нашим персоналом, это связано с административной работой наших партнеров, то есть своя бюрократия, и она требует времени. Поэтому это и повлияло на время подготовки. Но она идет по плану". И конечно, все хотят получить самолеты как можно скорее, но обычно так дела не делаются.Авиация - это очень сложная система, это не один танк или одна артустановка.На самолет работает много персонала, и это большая система.И летчик или техник — это маленький винтик в большой системе", – пояснил он.

"Фантом" рассказал, что украинские пилоты удивлены возможностями F-16. Они уверены, что этот самолет увеличит состоятельность боевой авиации.

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"Этот самолет просто превзошел их ожидания. Даже с тем объемом информации, который они получили за время обучения, они уже видят большие перспективы и большой задел, как этот самолет поможет нашим воздушным силам увеличить способность нашей боевой авиации. И вы можете представить, что есть информация, которую они еще не изучили, еще им не дали, на что этот самолет может быть способен", — отметил он.

Что касается вызовов, то, по его словам, в начале было сложно, потому что "это самолет нового поколения, более диджитализованный самолет, у него много систем и программ, которые нужно вводить во время полета и к полету. Мы с таким не сталкивались, у нас подготовка идет немного иначе, и наш самолет гораздо проще, чем F-16".

"И так же подход к подготовке, к выполнению полетов – совсем другой. Здесь больше требуется самостоятельной подготовки, никто над душой не стоит, поэтому для них перестроиться ментально было немного сложно. Но, как я уже говорил, они очень мотивированы и желание быстро переучиться – побеждает все эти сложности", – сказал украинский ас.

По его словам, западные инструкторы – поражены украинскими пилотами.

"Первое впечатление от наших ребят у инструкторов было, что они мотивированы, у них горят глаза. И имея опыт подготовки пилотов из других стран, они уже могут сравнить. Они говорят, что украинские пилоты очень сильны, они видят опыт, который они приобрели под время ведения воздушных боев в Украине после начала полномасштабного вторжения, и именно эти навыки они попытаются улучшить на самолетах F-16", — подытожил он.

Напомним, Нидерланды поставят Украине дополнительно еще шесть истребителей F-16.

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