Преждевременное наступление России, "мясорубка" на Донбассе и более 1200 ликвидированных окупантов: как ВСУ держат удар

Оккупанты усилили давление практически на всей линии фронта. Не дожидаясь середины весны, агрессор форсировал события и перешел к активным штурмовым действиям. Противник применяет новые тактические подходы, массированно использует авиацию и дроны, однако сталкивается с жестким отпором ВСУ.

ТСН.ua собрал главные подробности с фронта.

Тактика «магнита» и инфильтрация: как воюет враг весной

Одной из самых опасных тенденций этого сезона стал отказ противника от массированных бронетанковых атак в пользу тактики инфильтрации. Главный сержант 54 ОМБр Максим Бутолин в позывном «Молот» раскрыл шокирующие детали того, как оккупанты «просачиваются» в глубину нашей обороны.

«С приходом весенней погоды подсохла немного почва и действительно активность врага увеличилась в разы. Противник применяет тактику малых исходных групп, выточку, инфильтрацию. Если из десяти военнослужащих доходит один — у противника это считается победой. Этот уцелевший становится магнитом: своей рацией и переговорами он притягивает других, что создает проблемы внутри наших боевых порядков», — объясняет Бутолин.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов добавил, что сейчас враг проводит массированную перегруппировку, готовясь к еще большим масштабам, когда появится «зеленка».

Донецкий плацдарм: Покровск под огнем, успех у Константиновки

Самой горячей точкой остается Покровское направление, по данным Генштаба, на этом направлении за сутки остановлено 44 штурмовых действия. Оккупанты активно подтягивают резервы, формируя группы по 15–20 человек.

Военнослужащий 25-й бригады с позывным «Мучной» сообщает о системной работе вражеской авиации, использующей ФАБ-500 для уничтожения посадок вдоль трассы Покровск-Павлоград.

«По Гришиному ситуация просела, населенный пункт фактически откололся, контроль нестабильный, а серая зона расползается в сторону Новоалександровки и Васильевки. Враг уже зашел в фазу накопления и расширения контроля», — отмечает Мучной.

В то же время, украинские силы имеют успехи на Константиновском направлении. По данным ISW и геолокационным кадрам, зафиксировано продвижение ВСУ в районе Константиновки, Иванополья и Ступочек.

Однако враг пытается «выжечь» этот успех: воздух забит разведдронами типа «Молния-2», ZALA и Supercam, которые корректируют огонь артиллерии по Ильиновке и Константиновке.

Лиманское и Славянское направления: Прорыв окупантов

Ситуация на Лиманском направлении обострилась до предела. По данным Института изучения войны (ISW), российские пехотные группы сумели проникнуть из Заречного непосредственно в окрестности Лимана.

Генштаб подтверждает 6 атак в сторону Дробышева и Дибровы. На Славянском направлении ВСУ пресекли 8 попыток продвижения в районах Закотного и Резниковки.

«Коридор смерти» и 10 километров пешком: как ВСУ перемалывают весеннее наступление РФ в Харьковской области

Север Харьковщины и Купянское направление стали для российских окупантов настоящей ловушкой. Несмотря на надежду на весеннее потепление, враг столкнулся с новой реальностью современной войны — тотальным огневым контролем Сил обороны, который делает невозможным использование бронетехники на подступах к линии столкновения.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) и подтверждают бойцы с передовой, украинские защитники настолько расширили так называемую килзону, что любая попытка подвезти пехоту по технике заканчивается мгновенной детонацией еще задолго до линии атаки.

На Купянском направлении ситуация остается напряженной, но стабильной. По уточненной информации Генерального штаба ВСУ, враг четырежды пытался атаковать в сторону Новой Кругляковки, Куриловки и Платоновки. Все атаки были отбиты с большими потерями агрессора.

Параллельно враг пытается прощупать оборону на Боровском направлении. Здесь оккупанты применяют тактику истощения, постоянно обстреливая позиции ВСУ по артиллерии, однако наземные штурмы на протяжении последних суток успеха не имели. Устойчивость наших подразделений позволяет не только удерживать рубежи, но и эффективно проводить контрбатарейную борьбу.

В Сумской области продолжаются массированные обстрелы — за сутки зафиксировано более 110 ударов, в Великописаревской общине ранены двое мирных жителей.

Южный фронт в огне: массированные авиаудары в Запорожье и штурмы на Гуляйпольском направлении

Ситуация на юге Украины остается стабильно тяжелой, ведь враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, объединяя наземные атаки с тотальным террором из воздуха.

По официальной оперативной информации Генерального штаба только на Гуляйпольском направлении произошло 17 массированных атак оккупантов. Российские войска штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Леноконстантиновка, а также пытались прорваться в сторону Железнодорожного и Мирного.

Аналитики Института изучения войны (ISW) со своей стороны подтверждают сложность боев на этом участке: именно на Гуляйпольском направлении зафиксировано незначительное продвижение российских войск в районе Мирного. Однако попытки противника атаковать в Запорожской области эксперты оценивают как безрезультатные.

Экономика войны: рекордные потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки ликвидировано 1210 захватчиков. Также враг потерял:

1 танк и 4 бронемашины;

49 артиллерийских систем;

Рекордные 2038 беспилотных летательных аппаратов;

201 единицу автомобильной техники.

В общем, боевая активность врага возросла в разы. Силы обороны продолжают системно уничтожать логистику и глаза противника.