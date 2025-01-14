Преждевременное прекращение огня в Украине: Остин и Блинкен предупредили об опасности

Если союзники сократят военную помощь и начнут принуждать к преждевременному прекращению огня, то Путин сможет отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать, убеждены Остин и Блинкен.

Сокращение военной помощи Украине от союзников и принуждение к преждевременному прекращению огня приведет к тому, что Россия сможет перевооружиться и снова напасть.

Такое мнение высказали глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен в колонке для The New York Times.

Остин и Блинкен назвали сегодняшний успех Украины на фронте "огромным стратегическим достижением", в частности, благодаря усилиям союзников. Они перечислили рычаги, которые использовались, и которые необходимо использовать в дальнейшем, чтобы прекратить полномасштабную войну. Речь шла о санкциях против России и ее союзников, дальнобойных ударах вглубь РФ, военной и финансовой помощи Украине, замораживании $300 млрд российских активов и прочее.

"Все это дало рычаги влияния Украине и последующей администрации США. Эти рычаги должны быть использованы для прекращения войны Путина и установления крепкого мира, гарантирующего, что украинцы смогут сдерживать дальнейшую российскую агрессию, защищать свою территорию и процветать как суверенная демократия. Именно так будет выглядеть мир через силу", – говорят они.

Однако, по словам чиновников, Путин сохраняет "имперские амбиции". И если союзники сократят военную помощь и начнут принуждать к "преждевременному прекращению огня", то российский диктатор сможет отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать.

Остин и Блинкен назвали последствия этого "мира из-за капитуляции" как для Украины, так и для Европы, США и других стран.

По их словам, Украина в таком случае окажется "раздавлена сапогом Путина", а Европа окажется под "тенью тирана", решившего "восстановить империю полыхающей Москвы". США придется тратить больше ресурсов и брать на себя большие риски, чтобы защититься от России и других автократов и агентов хаоса.

Союзники Америки могут столкнуться с новыми рисками агрессии со стороны автократов, которые расценят победу Путина как "лицензию на собственную охоту", подчеркнули представители США.

"Проведение политики мира с помощью силы жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. США, их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять ее позиции для переговоров, которые когда-нибудь положат конец агрессивной войне Путина", – говорится в заявлении чиновников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы уже в 2025 году война завершилась достойно для страны.

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