Президент Бразилии больше не будет критиковать поддержку Украины, чтобы не ссориться с Западом — Reuters

В Бразилии считают, что такой комментарий президента действительно вызвал "ненужный шум".

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва больше не будет критиковать помощь Украине, чтобы не портить отношения со странами Запада и не выглядеть сторонником России.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники в стране.

Отметим, что неделю назад президент Бразилии призвал прекратить поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии, потому что это "затягивает войну". В свою очередь, в Белом доме заявили, что таким образом Лулу да Силва повторяет российскую и китайскую пропаганду.

Бразильские источники в комментарии изданию заявили, что такой комментарий президента действительно вызвал "ненужную шумиху", а также взорвал нейтралитет и авторитет страны на международном уровне. Также это подрывает желание Бразилии выступить посредником на переговорах между Украиной и РФ.

Во время своего визита в Испанию и Португалию Лулу да Силва планирует изменить свою риторику, чтобы его не воспринимали сторонником России.

Источники Reuters в Европе заявили, что чиновники в Португалии и Испании планируют убедить бразильского президента по-другому взглянуть на российскую агрессию против Украины и отломиться от критики поддержки Киева странами Запада.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 апреля бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Россию аннексированный Крым для того, чтобы положить конец войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что позже бразильский президент после критики Соединенных Штатов и его заявлений о поощрении войны выступил с осуждением войны в Украине.

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