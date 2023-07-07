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Президент Чехии назвал причины, почему у Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1392
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Президент Чехии назвал причины, почему у Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления

Президенты Петр Павел и Владимир Зеленский

Чешский президент объяснил свою позицию.

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал свое заявление о том, у "Украины будет только одна попытка для контрнаступления в этом году". Он подчеркнул, что имел в виду, что подготовка к подобным операциям занимает много времени и требует ресурсов.

Об этом он сказал 6 июля на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским

"Позвольте мне уточнить мои слова. Я сказал, что у Украины будет в этом году только одна возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ожидать, если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе. Просто нужно сделать вывод. Мы должны сделать все для того, чтобы это контрнаступление было успешным", — сказал он.

Напомним, в марте Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Поскольку для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов.

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Дата публикации
Просмотры
1392
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