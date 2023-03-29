Президент Чехии объяснил, почему союзники должны сделать все возможное для победы Украины в этом году

Он подчеркнул, что Россия будет атаковать другие страны, если победит Украину.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники должны сделать все возможное, чтобы Украина одержала победу в войне с российскими захватчиками в 2023 году, не видя "возможностей для второго или третьего шанса".

В своем интервью в эфире BBC HardTalk он подчеркнул, что Россия будет атаковать другие страны, если победит Украину.

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Павел заявил, что в последующие годы победить российских окупантов будет гораздо труднее, поскольку "поддержка Украины естественно увянена".

Ведущий перебил президента Чехии и заметил, что он говорит "экстраординарные вещи", услышав кремлевский диктатор Владимир Путин, обрадуется.

В свою очередь Петр Павел заявил, что он просто пытается "объективно смотреть на ситуацию" и добавил, что поддержка Украины уже сейчас медленно снижается, в частности, в его стране.

Он добавил, что если союзники перестанут поддерживать Украину, тогда Россия победит в этой войне и воспримет это как правильный подход к своей внешней политике.

Напомним, ранее содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник заявил, что один из сценариев украинского контрнаступления, который скоро начнется, — испугать врага так, чтобы весь их фронт посыпался, как это было во время освобождения Харьковщины и Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что издание The Week проанализировало, что нужно Украине для успешного возвращения своих земель.

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