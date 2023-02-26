Президент Чехии предупредил о возможном "худшем сценарии" развития войны и посоветовал подготовиться

Путин рассчитывал, что Украине не хватит сил и решимости воевать, говорит чешский лидер.

Президент Чехии Петер Павел допускает возможность того, что война в Украине может и не закончиться в этом году, поэтому Европе важно обеспечить Киев необходимой поддержкой в длительной перспективе.

Об этом президент Чехии и экс-генерал НАТО Петер Павел сказал в интервью Суспільному.

"Мы должны надеяться на лучшее. Но еще лучше быть готовым к худшим сценариям. Это не значит, что мы должны придавать им больший приоритет, но должны признать, что война может не закончиться в этом году, превратиться в замороженный конфликт, какой-то другой вид конфликта на разных уровнях. Мы должны быть к этому готовы", — заявил чешский лидер.

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В этой связи он подчеркнул, что важно обеспечить Украину всем необходимым, особенно военной техникой, а также финансовой помощью, чтобы продолжать защиту и превращать ее в победу.

"Но мы также должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и при этом иметь возможность объяснить это нашему населению", — отметил Петер Павел.

Президент Чехии объяснил, что Путин рассчитывал, что Украине не хватит сил и решимости воевать, а также не думал, что Запад будет единственным в ответе на агрессию.

"Отпор украинских военных, сопротивление населения, уровень руководства президента Зеленского оказались впечатляющими. Вы заслужили большое уважение и ваша борьба вдохновила многих. Ведь это снова показало нам необходимость жертвовать во имя чего-то, во что мы верим. И это изменило восприятие в ряде европейских". стран, в том числе и в моей", — подытожил он.

Напомним, эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко тоже прогнозирует, что война в Украине не закончится в 2023 году, завершающую фазу боевых можно ожидать только в 2024 году.

В Белом доме заявляли, что переломный момент в войне Украины с Россией наступит весной 2023 года.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что с середины и к концу весны Украину ждут решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем. По его мнению, для России не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

Один из известнейших американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции, введенные против России.

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