Президент Чехии сделал важное заявление об отправке войск НАТО в Украину

Президент Чехии Петр Павел заявил, что возможное отправление войск стран НАТО в Украину не будет нарушать никаких международных правил.

Об этом он сообщил в эфире чешского телевидения, пишет Euractiv.

Он отметил, что должна быть четкая разница между развертыванием боевых войск в Украине и вовлечением их в какие-то вспомогательные меры, опыт которых уже имеет НАТО. Президент Чехии также напомнил, что после начала российской агрессии в 2014 году в Украине уже действовала учебная миссия НАТО.

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая, по сути, была агрессией, хотя и в значительно меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой в свое время входило более 15 стран и около 1000 человек. С точки зрения международного права и Устава ООН, ничто не помешает войскам стран-членов НАТО, а также, например, гражданским лицам помогать в работе в Украине", — отметил президент Чехии.

Комментарии Петра Павла о дальнейшей поддержке Украины появились через несколько дней после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, недавно поднявшим тему отправки западных войск в Украину.

Чешский лидер заявил, что не стал отказываться от дискуссии по отправке войск НАТО в Украину.

"Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перекидывать тысячи военнослужащих, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо умнее перевезти несколько десятков инструкторов на территорию Украины и учить там украинских солдат", — подчеркнул политик.

По словам Павла, западные союзники должны иметь мужество защищать свою деятельность законным путем, "потому что помощь в обучении и обслуживании оборудования в суверенной стране не является боевой".

"Даже если на ее территории (Украина – ред.) будет учебная миссия, это не является нарушением ни одного международного правила. И от нас зависит, какую форму помощи мы выберем для предоставления Украине, пока мы будем оставаться в этом лимите небоевого участия", – сказал президент Чехии Петр Павел.

Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон назвал важное условие отправки войск в Украину.

Читайте также ведущие новости дня: