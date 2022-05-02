Президент Чехии высмеял Путина за войну в Украине и признался, что недооценивал безумие россиян

Президент Чехии высмеял Путина за войну в Украине и признался, что недооценивал безумие россиян

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Путин подвергся иллюзиям о российской армии, считая ее "второй в мире", но на самом деле его нападение на Украину "разрушит Россию".

По мнению чешского президента, путинские иллюзии о якобы могуществе российской армии и самой России сейчас выглядят смешными.

Об этом он сказал в интервью CNN Prima News.

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия значительно слабее, чем думали все эксперты", – сказал Земан.

Он признался, что чувствует ответственность за то, что раньше неправильно оценивал россиян. По словам Земана, действия России оказались иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными, чем он и другие политики считали раньше.

"Мне безразлично, верит кто мне или нет. Но важно, чтобы человек верил в себя, и только идиот не менял свои взгляды", – вспомнил он свою любимую цитату Уинстона Черчилля.

Земан также выразил сомнение, что Россия прекратит поставки газа, но все же допустил подобную возможность и выступил за медленный отказ от угля.

"Потому что я когда-то публично сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, и они оказались безумными", — указал Земан.

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