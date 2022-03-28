"Президент дал директивы не торговать людьми, территориями, суверенитетом" – Кулеба о следующих переговорах

Делегаты Украины и России должны встретиться в Турции.

Перенесение переговоров в Турцию – достижение местной дипломатии, но никаких договоренностей по пункту нет, о которых могло звучать от турецкой стороны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ТСН.

"Президент поставить четкие директивы — не торгуем людьми, территориями, суверенитетом", — отметил Кулеба.

Министр говорит, что пока не приедут на место встречи российская делегация и будет понятно, с чем они приехали, не будет понятно, что от переговоров ждать. «Если увидим, что готовы разговаривать, то будут сдвиги, а если будет повторение пропагандистских штаммов, то разъедутся так же, как съехались», — добавил министр.

Он подчеркнул, что многие мировые лидеры ведут переговоры с Россией, чтобы побудить перейти на действительно основательные и содержательные разговоры с Украиной.

На фоне информации о возможном отравлении делегатов переговоров, Кулеба посоветовал ничего не есть, не пить и даже не касаться поверхностей.