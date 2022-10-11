Президент Европарламента призвала предоставить Украине тяжелое вооружение и оборонные системы

Мецола подчеркнула, что ответ Евросоюза на незаконное, жестокое и неоправданное вторжение РФ в Украину "должен быть незыблемым, непоколебимым и сильным".

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что Украине нужно предоставить тяжелое вооружение и оборонные системы на фоне новой эскалации российской агрессии.

Об этом она сказала в своем выступлении на конференции послов Евросоюза в Брюсселе во вторник, 11 октября, пишет "Укринформ".

"Ответом на эту эскалацию должно стать наше стремление двигаться дальше и помогать больше. Украина должна быть способна защищать себя, и нас, если говорить в широком смысле. И на этом более опасном этапе войны они нуждаются в тяжелом вооружении и оборонных системах, которые позволят им отразить агрессию", — заявила она.

Мецола также подчеркнула, что расчет европейцев на то, что путем втягивания России в экономические и энергетические связи удастся обеспечить мир, провалился.

"И единственное, что мы можем сделать – это изучить этот урок и сделать так, чтобы этого никогда не повторить", — добавила президент Европарламента.

Переговоры РФ и Украины

Большинство стран признали, что вести переговоры со страной-террористкой Россией все невозможно.

Так, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что невозможно вести переговоры с Россией при Путине и его последователях, отметив массированную ракетную обстрелу РФ центра Киева и других городов.

Она также добавила, что украинскую армию нужно подготовить к зиме – предоставить ей снаряжение для холодных месяцев, боеприпасы, артиллерию и танки. Война же, развязанная РФ, закончится только при передаче материальной помощи Украине.

В Турции наоборот призывают Украину и Россию сесть за стол переговоров. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал к перемирию между агрессором РФ и Украиной. По его словам, этот мир не должен предусматривать территориальные уступки со стороны Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после массированных ракетных обстрелов Украины и проведения фейковых незаконных псевдореферендумов отрицал возможность проведения переговоров с Россией, терроризирующей мирных людей.

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