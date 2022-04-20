Президент Европейского совета обратился к жителям и украинским военным Мариуполя и Донбасса

Президент Европейского совета обратился к жителям и украинским военным Мариуполя и Донбасса

Президент Европейского совета Шарль Мишель обратился к мирным жителям и украинским военным Мариуполя и Донбасса.

Он подчеркнул, что наша армия сражается за независимость Украины и европейские ценности.

Об этом он рассказал во время визита в Киев.

"Хочу обратиться к гражданским и военным в Мариуполе и Донбассе. Знайте, что вы сражаетесь за европейскую свободу и европейские ценности, за европейские демократические устои. Мы сделаем все, что сможем, чтобы Украина победила. Примем все меры. Мы с господином президентом (Зеленским, – ред.) обсудили детали такой помощи. Мы решили сделать трастовый фонд солидарности с Украиной", – подчеркнул Шарль Мишель.

Напомним, что российские оккупанты проводят штурм в районе порта Мариуполя и завода "Азовсталь".

Читайте также: